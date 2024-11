Obesità e allergie, il ruolo del kimchi: ecco l'alimento che cambia il quadro

05 novembre 2024 a

Federica Amati, celebre nutrizionista, ha svelato qual è quell'alimento che ha un ruolo cruciale per sconfiggere l'obesità e il diabete. Ne ha parlato nel suo libro Tutti dovrebbero conoscerlo, descrivendo il kimchi come una delle pietanze migliori da introdurre nella nostra dieta. "Il kimchi è uno di quegli incredibili cibi fermentati che non solo aggiungono sapore, spezie e consistenza ai tuoi pasti — ha spiegato sul suo profilo Instagram —. Sono pieni di ceppi probiotici di batteri che trasformano il cavolo, il peperoncino e altri ingredienti meravigliosi contenuti all'interno del piatto".

Secondo la nutrizionista, basterebbe aggiungere un po' di kimchi i tuoi pasti ogni giorno per migliorare il microbioma intestinale e ridurre l'infiammazione. "Ci sono stati in realtà diversi studi che lo hanno utilizzato per il diabete di tipo 2, l'obesità e la fame", ottenendo una serie di effetti positivi. In generale, gli alimenti fermentati sono sempre benefici per l'apparato digerente, "sembrano supportare il sistema immunitario, che è vitale per combattere allergie, infezioni, cancro e invecchiamento, grazie alla loro interazione con i batteri che risiedono nell'intestino".

Il kimchi è un alimento tipico della cucina coreana, composta da verdure che vengono fatte fermentare con sale, spezie (peperoncino, zenzero e aglio) e salsa di pesce o frutti di mare salati; ma molto diffusa è anche la versione vegetariana. Ed è stato addirittura dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Proprio come la pizza.