Caffè, l'ingrediente segreto per renderlo perfetto: inimmaginabile

Il segreto per un buon caffè? Un pizzico di sale: a sostenerlo Greg Nosar, ex proprietario di una caffetteria americana nonché esperto di preparazioni del caffè, su TikTok. Il suo video, però, ha scatenato critiche piuttosto pesanti. "Come preparare un caffè straordinario", ha scritto l'uomo a corredo del filmato, che è diventato subito virale, ottenendo circa un milione di visualizzazioni. L'uomo ha spiegato che aveva una caffetteria e che essendo amante del caffè ci ha messo un po' per trovare un modo per renderlo buonissimo anche a casa.

Nel video, l'uomo mostra il procedimento completo: prima aggiunge il caffè, poi un po' di vaniglia, dello zucchero di canna e infine il sale. "Vi dico, fidatevi del processo - dice Nosar mentre prepara la bevanda -. È incredibile". Lui, nello specifico, ha usato il sale grosso celtico, un sale ricco di minerali con un sapore più "marino" rispetto a quello normale. Non tutti però hanno apprezzato la sua "ricetta". "Perché non ho mai pensato prima di condire il mio caffè?", si è chiesto ironicamente qualcuno. Qualcun altro invece: "Stai creando il 'Cafe de Olla' spagnolo". Infine, c'è chi ha fornito anche altri suggerimenti: "Un pizzico di bicarbonato di sodio, riduce l'acidità".

In molti, però, si sono chiesti perché mai sia necessario aggiungere del sale al caffè. Dietro, in realtà, c'è una ragione tecnica, un principio chimico, come spiegato dalla rivista Bon appétit, che dà ragione a Greg. L'aggiunta del sale, infatti, aiuta a ridurre l'amarezza del caffè. In che modo? Gli ioni di sodio del sale si legano ai recettori della sostanza sulla nostra lingua, fungendo da filtro e impedendo quindi al nostro cervello di percepire il sapore amaro. La quantità ideale di sale per un buon risultato sarebbe un quarto di cucchiaino per una caffettiera da sei tazze.