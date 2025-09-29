Libero logo
Hamburger tarocchi battuti dalla vera carne

di Attilio Barbierilunedì 29 settembre 2025
(Pixabay)

Gli hamburger artificiali, quelli a base di proteine vegetali, stanno perdendo la sfida che hanno lanciato alla vera carne. E la perdono così male che a Wall Street molti operatori cominciano a parlare di «bolla della carne plant based». I numeri lo confermano. Le alternative alla vera carne pesano appena l’1% del mercato e le loro vendite sono crollate del 17% solo quest’anno, dopo il calo del 7% fatto segnare nel 2024.

I big del settore vanno male. Alcuni malissimo. Beyond Meat, l’ex corazzata della carne artificiale ha perso in borsa dalla quotazione il 93,8% del valore e Neat Burger, la catena di hamburger vegani di Hamilton e DiCaprio, è stata posta in liquidazione.

Mentre le aziende del settore sono sempre più in difficoltà, la scorsa settimana la Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha votato a sorpresa una modifica al Regolamento 1308 del 2013 che vieta di utilizzare la denominazione «carne» per i prodotti artificiali, introducendo un lungo elenco di designazioni riservate a bovini, ovini e pollame.

plant based
alimentazione veg
vegani

