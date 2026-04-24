Che tempo che fa, Silvia Salis da Fabio Fazio? "Decisione che puzza": esplode la polemica

Poteva mancare il salotto televisivo di Fabio Fazio nel tentativo di scalata di Silvia Salis? Certamente no. Dopo la lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, la "promessa" del Nazareno approda anche a Che Tempo Che Fa. E fu così che la sindaca di Genova, con le primarie del centrosinistra sullo sfondo, ottiene anche l'importante vetrina sul Nove. Anche se in tanti, in calce al post pubblicato dal programma televisivo di Fazio sul Nove, hanno mosso pesanti critiche nei confronti della sindaca di Genova.

"Questa cosa di volerci imporre la sua presenza è al limite del ridicolo, chi ha deciso che è un soggetto che merita tutta questa attenzione? La puzza di decisione a tavolino arriva fino a qui. Cavallo di troia renziano", "Perfetto, non la vedrò sicuramente, abbiamo già la leader e non è lei che passa più tempo in copertina, che al comune a lavorare per la sua città", "Ma noooo ma anche basta! Ma è in piena campagna elettorale?! Si sta bruciando! Dovrebbe fare il Sì davo e lavorare sui CONTENUTI non sull’immagine! E’ troppo presto!", "Motivo in più per non guardarvi!", "Spero che tutti gli italiani la domenica sera saranno ancora in coda in autostrada in ritorno dal mare piuttosto...", "Ma tu guarda un po' che caso".

Insomma, fioccano le proeste. Resta il fatto che al centro della consueta messa laica di Fabio Fazio ci sarà proprio lei, Silvia Salis, il nome più chiacchierato del centrosinistra. Gli indizi, ormai da tempo, si sprecano. Il sospetto che il piano per le prossime elezioni politiche, a sinistra, porti proprio al primo cittadino di Genova, giorno dopo giorno, si fa sempre più concreto...