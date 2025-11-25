Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Mela, ecco perché mangiare la buccia: gli effetti sul cuore

martedì 25 novembre 2025
Mela, ecco perché mangiare la buccia: gli effetti sul cuore

3' di lettura

La mela è uno dei frutti più consumati al mondo. Presente in centinaia di varietà, dalle dolci Golden alle croccanti Granny Smith, rappresenta un alimento versatile, economico e ricco di componenti utili alla salute. Non a caso il proverbio “Una mela al giorno toglie il medico di torno” ha un fondo di verità. La mela (Malus domestica) è uno dei frutti più studiati in nutrizione  grazie alla presenza di fibre solubili, composti fenolici e micronutrienti bioattivi. Pur essendo un alimento semplice, presenta un profilo fitochimico complesso che conferisce effetti antiossidanti, antinfiammatori e cardioprotettivi documentati in letteratura.  In un’epoca in cui si parla sempre più di prevenzione,  la mela emerge come un alimento semplice ma prezioso. Ricca di fibre, acqua e composti antiossidanti, contribuisce alla salute dell’intestino, del cuore e del metabolismo. Un frutto quotidiano, ma con proprietà che meriterebbero maggiore attenzione.

Una mela di circa 150 grammi apporta mediamente 70/80 calorie di cui i carboidrati sono circa 18/20 grammi (composti prevalentemente da zuccheri naturali), le fibre sono 3–4 grammi. Il frutto è ricco di vitamina C (acido ascorbico in  concentrazioni variabili 1,5–10 mg/100 g) a seconda della varietà e contiene circa il 5% del fabbisogno necessario di potassio. La mela è un frutto poco calorico, altamente digeribile e ricco di acqua, ideale per tutte le età. La mela contiene pectina, una fibra solubile che consente di regolare la mobilità intestinale,  favorisce inoltre il senso di sazietà e contribuisce a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Le fibre insolubili, invece, aiutano il transito intestinale e prevengono la stitichezza. Grazie alla presenza di polifenoli, presenti soprattutto nella buccia contrastano lo stress ossidativo, aiutano a proteggere le cellule dai radicali liberi e possono avere effetti benefici sul cuore e sull’invecchiamento cellulare. La pectina e i polifenoli contribuiscono inoltre a         ridurre il colesterolo LDL ( quello che solitamente viene definito “cattivo”), migliorare la salute dei vasi sanguigni e favorire un migliore controllo della pressione.  Come sempre è fondamentale avere una dieta equilibrata e le  mele  nonostante contengano zuccheri naturali, le mele hanno un basso indice glicemico. Questo  significa che: rilasciano energia in modo graduale, evitano picchi glicemici e risultano adatte anche per chi segue una dieta per il controllo del diabete (compatibilmente con le indicazioni mediche).

Uova, fanno bene o male? Dipende da quando le si mangia

Economiche e nutrienti oltre ad essere versatili, stiamo parlando delle uova, un alimento presente sulla maggior parte d...

Grazie all’elevato contenuto di acqua e di potassio, le mele aiutano a mantenere l’organismo idratato, a contrastare la ritenzione idrica ed a sostenere le funzioni renali.  Spesso ci si domanda se è meglio consumarle con o senza buccia? Possiamo dire che la buccia contiene gran parte delle fibre e degli antiossidanti, ma è anche la parte più esposta a residui superficiali. È quindi consigliato scegliere mele biologiche quando possibile e lavare accuratamente il frutto prima del consumo.

Non tutte le mele sono uguali  infatti ogni varietà ha il suo profilo: da quella più dolce (Golden), alla più acidula (Granny Smith), fino alla più aromatica (Renetta). La mela è un frutto semplice ma prezioso: ricco di fibre, vitamine, antiossidanti e acqua. Inserirla nella propria alimentazione quotidiana aiuta a sostenere digestione, cuore, glicemia e benessere generale. Versatile e gustosa, merita un posto fisso sulla tavola. Le evidenze scientifiche mostrano che la mela è un alimento funzionale ricco di fibre solubili, polifenoli e micronutrienti. Il suo consumo regolare è associato a benefici sul microbiota, sulla funzione cardiovascolare, sul controllo glicemico e sulla modulazione dei processi infiammatori. La complessità fitochimica — in particolare la presenza di quercetina, pectina e acidi fenolici — rende la mela un vero concentrato di sostanze bioattive con comprovato impatto sulla salute.

Bistecche, è allarme Italia: "Da dove arrivano sei su 10"

L’ALLARME DEGLI ALLEVATORI SULLA DIPENDENZA DALL’ESTERO Importiamo oltre sei bistecche su dieci Cremonini (A...
tag
mela
antiossidante
fibre
reni

Salute Pressione alta: ecco i segnali da non sottovalutare mai

Prevenzione Reni, ecco come salvarli: i due punti fondamentali

Lo studio Coronavirus, rischio danni con il virus per i reni. La scoperta scientifica

ti potrebbero interessare

Uova, fanno bene o male? Dipende da quando le si mangia

Uova, fanno bene o male? Dipende da quando le si mangia

Paola Natali
Bistecche, è allarme Italia: "Da dove arrivano sei su 10"

Bistecche, è allarme Italia: "Da dove arrivano sei su 10"

Attilio Barbieri
Il tortellino in brodo come metafora della nostra vita

Il tortellino in brodo come metafora della nostra vita

Andrea Tempestini
Un posto magico in una valle bella e devastata

Un posto magico in una valle bella e devastata

Andrea Tempestini