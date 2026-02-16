Intestino, ecco i 3 frutti per proteggere la salute dell'organo

La salute intestinale è uno dei pilastri fondamentali del benessere generale. Un intestino che funziona bene non solo garantisce una digestione efficiente, ma contribuisce anche a rafforzare il sistema immunitario, migliorare l’assorbimento dei nutrienti e sostenere l’equilibrio dell’umore. Tra le strategie più semplici e naturali per prendersene cura, l’alimentazione gioca un ruolo centrale, e in particolare la frutta rappresenta un alleato prezioso. Ricordiamo che la frutta è ricca di fibre, acqua, vitamine, minerali e sostanze antiossidanti che aiutano a mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, ovvero l’insieme dei batteri “buoni” che popolano il nostro intestino. Le fibre svolgono una funzione essenziale: quelle insolubili favoriscono il transito intestinale, mentre quelle solubili, come la pectina, nutrono i batteri benefici e contribuiscono a regolarizzare l’intestino.

Tra i frutti più indicati per la salute intestinale troviamo la mela, soprattutto se consumata con la buccia (ben lavata), perché ricca di pectina, una fibra solubile con effetto prebiotico. Anche la banana è un’ottima scelta: quando non è eccessivamente matura contiene amido resistente, una sostanza che favorisce la crescita dei batteri intestinali benefici e aiuta a riequilibrare la flora, risultando utile anche in caso di diarrea o intestino sensibile.