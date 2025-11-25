Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Glutine? Tutta la verità: quelle "manie" pericolose

di Paola Natalimartedì 25 novembre 2025
Glutine? Tutta la verità: quelle "manie" pericolose

2' di lettura

Negli ultimi anni, la dieta senza glutine è diventata non solo una necessità per chi soffre di celiachia, ma anche un fenomeno di moda. Sempre più persone scelgono di eliminare il glutine dalla propria alimentazione, spinti da motivazioni di salute, benessere o tendenza. Ma cosa dicono realmente le ricerche scientifiche sulla tolleranza al glutine? Quali sono i rischi e i benefici di una dieta priva di questa proteina? Negli ultimi anni il “gluten free” è diventato una vera tendenza. Scaffali dedicati, influencer che lo promuovono, ristoranti che dichiarano impasti senza glutine come se fosse un superpotere.

Parliamo con il Dott Fabio Gregu biologo nutrizionista per capire e comprendere quando il glutine rappresenta un problema reale, quali sono le patologie correlate  e quali i rischi di una eliminazione non necessaria. Il Dott Gregu sottolinea che “il punto non è demonizzare il glutine, ma capire quale glutine stiamo mangiando. Il frumento moderno — iperproduttivo, selezionato per migliorare la resa industriale e la forza panificatoria — contiene percentuali molto più elevate di gliadina e glutenina, le due proteine che formano il glutine. Questa combinazione, insieme a processi di lavorazione accelerati (lievitazioni rapidissime, farine raffinate, additivi, impasti aglutinati), aumenta l’indice infiammatorio del prodotto finale. Il risultato? Un glutine che il nostro intestino tollera sempre meno”.

Quali differenze esistono quindi tra le qualità del glutine ? Il dott Gregu  ci spiega che “non tutto il glutine è uguale. Esistono cereali con un profilo proteico molto più equilibrato — come Grano Monococco ,Senatore Cappelli, Russello, Tuminia, Saragolla — che presentano una struttura del glutine più semplice, meno aggressiva e decisamente più digeribile. Non sono miracoli: sono coltivazioni meno manipolate e più vicine a ciò che l’uomo consumava per millenni”. Esistono quindi alternative naturalmente senza glutine? Il nutrizionista consiglia che “per chi vuole ridurre il carico infiammatorio o ha un intestino particolarmente sensibile, la natura offre alternative eccellenti: grano saraceno, ricco di polifenoli e a basso impatto glicemico, riso italiano, facilmente digeribile, avena certificata gluten free, saziante e benefica per il microbiota”.

Importante continua il dott Gregu è ricordare che “solo chi è celiaco accertato e diagnosticato deve eliminare completamente il glutine. Anche chi presenta una sensibilità al glutine non celiaca documentata può beneficiare dell’eliminazione o riduzione, sempre sotto guida professionale. Per tutti gli altri, la scelta non deve essere di “paura”, ma di qualità e varietà”.  

tag
glutine
gluten free
grano
intolleranza
celiachia

Sei anni di lavoro Celiachia, scoperto il meccanismo che innesca la reazione al glutine

Cattivi maestri e crisi educativa L'intolleranza uccide il confronto e il sapere

La tendenza alimentare Boom dei cibi senza glutine, i prezzi vanno alle stelle (ma non a tutti fanno bene)

ti potrebbero interessare

Mela, ecco perché mangiare la buccia: gli effetti sul cuore

Mela, ecco perché mangiare la buccia: gli effetti sul cuore

Uova, fanno bene o male? Dipende da quando le si mangia

Uova, fanno bene o male? Dipende da quando le si mangia

Paola Natali
Bistecche, è allarme Italia: "Da dove arrivano sei su 10"

Bistecche, è allarme Italia: "Da dove arrivano sei su 10"

Attilio Barbieri
Il tortellino in brodo come metafora della nostra vita

Il tortellino in brodo come metafora della nostra vita

Andrea Tempestini