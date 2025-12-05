Salvia fritta, il compimento della fogliolina

Nel nostro angolo di mondo domina una triade di aromi: basilico, rosmarino, salvia. Ogni essere umano, in potenza, ha una virtù, un destino che ne potrebbe sprigionare il pieno potenziale. Il problema è individuarlo (merito o fortuna per pochi privilegiati). Dei tre aromi citati solo uno trova la sua virtù in sé e per sé: il basilico. La fragranza è sublime, il sapore altrettanto. Compiuto per natura. Rosmarino e salvia, al contrario, non raggiungono in essenza il pieno potenziale. Seduttivi all’olfatto, ma il palato è altra storia. Per il rosmarino proprio non so dove si nasconda il pieno potenziale, la perfezione del sapore. Per la salvia invece sì.

La scoperta - nulla di trascendentale - avvenne in una casa dalla bellezza potenzialmente assoluta ma intaccata da un destino tormentato. Nessuna compiutezza, insomma. La casa disvelava un pittorico scorcio lacustre - sapeste che tramonti... - e si sviluppava su due livelli: disotto un prato punteggiato da piante da frutto a cui si accedeva da una scala in pietra e da un dislivello erboso. Lungo quella discesa prosperavano due cespugli, uno di salvia e l’altro di rosmarino. Rigogliosi, ipertrofici. La compiutezza della salvia – non solo aroma, ma anche sapore - la scoprii grazie a una signora che del cespuglio sapeva che farne: la salvia fritta. Appunto, nulla di trascendentale. Eppure provate a condurre uno di quei sondaggi spartani a cui questa rubrica ha già fatto ricorso: si scopre che solo una sparuta minoranza ha assaggiato la pietanza.