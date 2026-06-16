Lewis Hamilton trionfa, rumors sulla reazione di Leclerc: un caso in Ferrari

Dopo la vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona, Ivan Capelli a Fanpage racconta una Ferrari che sembra aver cambiato faccia soprattutto grazie al lavoro del pilota inglese, ormai sempre più dentro la realtà di Maranello. Il punto di partenza è netto: "Lewis prima subiva la Ferrari, ora è cambiato tutto. E Charles Leclerc lo soffre”. Secondo Capelli, il percorso non è stato immediato. Il 2025 è stato un anno di adattamento e comprensione reciproca: "Sicuramente l'anno passato, nel 2025, ha cercato di capirne i meccanismi, ha provato a dialogare con la squadra, ma forse non aveva trovato il sistema giusto". Oggi però la situazione è diversa, perché è riuscito a costruire un rapporto più diretto con il team: "Ha trovato un dialogo diverso con la squadra" e soprattutto "è riuscito a farsi ascoltare”.

Il cambiamento passa anche da dettagli tecnici che diventano decisivi nella guida. Capelli lo indica chiaramente: "La cosa più lampante è quella scelta tecnica sul tipo di pastiglie e freni”, aggiunge. Da lì in poi si è visto un pilota più libero, più dentro la macchina: “Quando succede questo, quando un pilota comincia a divertirsi mentre guida e non subisce la macchina, già lì vedi un cambiamento forte”.