Generale Vannacci, i vaccini l'ultimo fronte: che cosa trapela

Dopo le forti dichiarazioni sui femminicidi, il generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci presto potrebbe dire la sua anche sui vaccini. E se la sua posizione sarà allineata a quanto anticipato da Lorenzo Gasperini, il responsabile del Programma di FN, allora non potrà che scatenarsi l'ennesima polemica. Ormai, d'altronde, la polemica sembra essere lo strumento preferito dell'europarlamentare per continuare a far parlare di sé e riunire intorno a sé pezzi di elettorato delusi e arrabbiati.

Quando l'europarlamentare ha illustrato il suo programma di governo all'Assemblea costituente di Futuro nazionale la scorsa domenica a Roma, il tema dei vaccini non è mai stato affrontato, ma è comunque emerso dalla platea. Dunque, subito dopo l’intervento del leader, un militante avrebbe protestato: "Non ha detto nulla sui vaccini!". E allora sarebbe intervenuto Gasperini. "Vuole sapere quanti vaccini Covid mi sono fatto io? Zeeero!", avrebbe detto rassicurando l'uomo e possibile futuro elettore di FN. Quest'ultimo, quindi, gli avrebbe chiesto di far dire qualcosa a Vannacci sul tema. E Gasperini lo avrebbe confortato dicendo: "Stia tranquillo, il generale ne parlerà a breve. Dirà la sua posizione sui vaccini". Lo riporta La Stampa.