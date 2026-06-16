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Milan, esplode subito la rivolta contro Amorim: il caos è totale

martedì 16 giugno 2026
Milan, esplode subito la rivolta contro Amorim: il caos è totale

2' di lettura

La mancata qualificazione alla prossima Champions League e il conseguente smantellamento societario - avvenuto in fretta e furia e senza un'idea per quello che sarebbe stato il futuro - ha inevitabilmente scatenato l'ira dei tifosi rossoneri, i quali, oltre a un migliore risultato sportivo, si aspettavano, dopo una grande delusione, una gestione degna del prestigio del club. Le aspettative però sono state del tutto disattese. E ora non sorprende che l'annuncio di Ruben Amorim come nuovo allenatore non abbia entusiasmato particolarmente il popolo del Milan. Che, con ogni probabilità, tornerà a mostrarsi ottimista solo in caso di risultati positivi sul campo.

I risultati del sondaggio realizzato da SportMediaset sull'arrivo dell'allenatore portoghese non lasciano dubbi: oltre il 70% dei votanti non vede in Amorim l'uomo giusto per il nuovo ciclo del Milan. Un giudizio che, come detto, è fortemente influenzato dal pessimismo che pervade l'ambiente rossonero. Ma non solo. In Inghilterra, al Manchester United, il portoghese si ritrovò in una situazione molto simile a quella attuale del Milan e non fu in grado di portare buoni risultati. Lo scetticismo dei tifosi, dunque, è perfettamente comprensibile. Il fatto, poi, che Amorim non fosse la prima opzione sul tavolo e la sua firma sia arrivata solamente dopo il no di Iraola e Glasner non migliora la posizione del portoghese. 

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Amorim, tuttavia, ha alle spalle un'esperienza più che positiva allo Sporting Lisbona, con cui ha conquistato due campionati, due Coppe di Lega portoghese e una Supercoppa portoghese. Il primo titolo risale al 2021, quando lo Sporting chiuse la stagione a 85 punti e la miglior difesa del campionato con 20 reti subite. I tifosi rossoneri si augurano di rivedere quella versione dell'allenatore portoghese.

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