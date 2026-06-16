Milan, Amorim e Arrigo Sacchi: la sottile linea rossonera

Il nuovo Milan di Ruben Amorim nasce dentro un’idea precisa di calcio e di identità voluta da Gerry Cardinale: niente figure di passaggio, ma un allenatore capace di imprimere subito uno stile riconoscibile. La scelta del tecnico portoghese non è casuale, perché rappresenta una rottura netta con il passato e soprattutto con un modello più attendista. Amorim arriva con una struttura chiara in testa: 3-4-3, pressione alta, squadra corta e aggressiva. Un calcio che punta a comandare il gioco, non a inseguirlo. È un’impostazione che al Milan piace proprio per la sua natura “totale”, dove ogni giocatore ha compiti precisi anche senza palla e il collettivo viene prima dell’individualità.

Ed è qui che torna forte il paragone con Arrigo Sacchi, come ricorda Il Corriere della Sera: non come copia, ma come riferimento culturale. Il Milan dell’ex tecnico di Fusignano, infatti, ha cambiato la storia del club e del calcio italiano con un’idea semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo: difendere e attaccare come un unico blocco. “La squadra si muove come un’orchestra, e io ne sono il direttore”, ricordava Sacchi. Nello specifico pressione alta, linee corte, movimenti sincronizzati. Una squadra che si muovesse “insieme”, senza distanze e senza pause mentali.