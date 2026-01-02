Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Dal sale al burro: tutti i segreti della valdostana

Ho un legame con la Valle d’Aosta neppure troppo recondito. Affonda le radici nel mio essere fanciullo e tutt’ora mi accompagna
di Andrea Tempestinivenerdì 2 gennaio 2026
Dal sale al burro: tutti i segreti della valdostana

2' di lettura

Il mio unico legame con la Valle d’Aosta, io milanese marcio, sono le piste da sci. La Thuile, Champoluc e soprattutto Valtournenche (no, niente Courma). Se mi capita di sciare finisco da quelle parti. D’altronde c’è un’autostrada tutta dritta che quasi ti catapulta sulle seggiovie, il milanese cerca quello (oltre al parcheggio. Pensate alla Versilia: l’autostrada non è dritta ma di parcheggio ce n’è in abbondanza, dunque anche di milanesi). Eppure, a ben vedere, ho un legame con la Valle d’Aosta neppure troppo recondito. Affonda le radici nel mio essere fanciullo e tutt’ora mi accompagna: la valdostana, intesa come cotoletta. In tavola c’era sempre, merito di un macellaio nel Varesotto terra d’adozione - le cui carni attraggono l’intera valle. Era l’unico negozio in quel paesino nella Valle dei Fiori dove amo rifugiarmi e lo è tutt’ora. Quel macellaio confeziona una perfetta valdostana pronta per la cottura. Col tempo ho appreso i rudimenti della ricetta, poiché quel macellaio non è certo a un tiro di schioppo.

Pare semplice ma non lo è. Due fettine di vitello battute sottili, omogenee. Una leggera salatura, disporre su una fetta la fontina tagliata fine, poi tre fette di prosciutto cotto relativamente sottili, dunque la seconda fetta di fontina. Uno dei punti critici della ricetta è il ripieno: i bordi non devono risultarne poveri, ma attenti a non compromettere la chiusura. Serve l’equilibrio che deriva dall’esperienza. Coprite il tutto con la seconda fettina di vitello, passate il fagotto nell’uovo sbattuto (leggermente salato), poi nel pangrattato. Premete con vigore, la chiusura sia serrata sin dal primo passaggio. Un secondo passaggio nelle uova e nel pangrattato: la panatura, garanzia di ermeticità, sia spessa ed omogenea. Se lo spessore del cuore della valdostana risulta eccessivamente gozzo rispetto al bordo, ecco, state sbagliando. La cottura chiama solo ed esclusivamente burro (le sole concessioni: una foglia di salvia o un rametto di timo).

Aglio, il "miracolo" dell'allicina: virus e batteri, cosa dovete sapere

Da secoli questo ingrediente è protagonista delle cucine e della medicina popolare, parliamo dell’aglio ric...

Burro abbondante, sfrigolante ma non troppo caldo: la valdostana va cotta una decina di minuti abbondanti per lato, senza eccessi in termini di temperatura e fino a doratura lucente e seducente. Se fuoriesce fontina fusa state sbagliando: anche qui è questione di panatura e di esperienza. Se necessario, aggiungete noci di burro (più è, meglio è). Prima di servire tamponare con carta assorbente. Un’ultima presa di sale e non azzardatevi a sgrassare col limone e ad accompagnare con salse. Bene un’insalata, patate al forno, verdure grigliate. Semplice, nordico, sincero, sapido e gustoso. Da spappolare in bocca morso dopo morso. Far rimbalzare tra palato e lingua prima di deglutire.

i benefici delle lenticchie ferro magnesio e proteine

Le lenticchie sono uno degli alimenti più presenti sulle tavole italiane di fine anno. A Capodanno arrivano accan...
tag
val d'aosta
valdostana

Vigili del fuoco Maltempo in Piemonte, a Macugnaga si lavora per rimuovere fango e detriti

Il caso Chiara Ferragni sponsorizza l'hotel di lusso? "Costretti a rimuovere tutto"

Disagi Neve e maltempo, caos a Cervinia: bloccata la strada regionale della Val d'Aosta

ti potrebbero interessare

Lo studio sui 1 milione di persone: i cibi che allungano la vita (e quelli che la accorciano)

Lo studio sui 1 milione di persone: i cibi che allungano la vita (e quelli che la accorciano)

Cenone di Capodanno: cosa mangeranno gli italiani

Cenone di Capodanno: cosa mangeranno gli italiani

Paola Natali
i benefici delle lenticchie ferro magnesio e proteine

i benefici delle lenticchie ferro magnesio e proteine

Paola Natali
Grana Padano, follia ambientalista: via al boicottaggio

Grana Padano, follia ambientalista: via al boicottaggio