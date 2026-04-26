Caso Rocchi, indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni: il caso deflagra

La Procura di Milano ha notificato a Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, un invito a comparire il 30 aprile per concorso in frode sportiva. L’inchiesta, coordinata dal pm Maurizio Ascione, ipotizza tre condotte principali.Due riguardano presunte designazioni mirate a favore dell’Inter. Rocchi avrebbe “combinato” o “schermato”, durante la gara di andata di Coppa Italia Inter-Milan del 2 aprile 2025 allo stadio San Siro, la scelta di Daniele Doveri per la semifinale del 23 aprile, in modo da evitare che dirigesse la possibile finale o altre partite decisive di campionato ritenute di “maggiore interesse” per i nerazzurri.
Sempre da San Siro avrebbe favorito la designazione di Andrea Colombo (arbitro “gradito” all’Inter) per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, nel pieno della lotta scudetto.Il terzo episodio, al centro della lettera-denuncia dell’ex assistente Domenico Rocca, riguarda il rigore in Udinese-Parma dell’1 marzo 2025 (1-0 finale). Secondo l’accusa, Rocchi – in qualità di supervisore VAR – avrebbe condizionato l’addetto VAR Daniele Paterna (che inizialmente era di diverso avviso), “bussando” più volte sul vetro della sala VAR di Lissone per richiamare la sua attenzione.
Caso Rocchi, penalizzazioni e squalifiche? Flavia Tortorella spiega cosa può accadereL’indagine penale aperta dalla Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva p...
Paterna si sarebbe girato chiedendo “è rigore?”, inducendo poi l’arbitro Fabio Maresca a effettuare l’On Field Review e assegnare il penalty all’Udinese. Di fatto oltre a Rocchi, è indagato il supervisore VAR Andrea Gervasoni per un episodio simile in Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025 (rigore concesso alla squadra emiliana dopo sollecitazione al VAR Nasca). Inoltre, Daniele Paterna è indagato per falsa testimonianza dopo le risposte date al pm durante l’audizione.