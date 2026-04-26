Domenico Rocca, il messaggio cifrato per Rocchi: "Chi di spada ferisce di spada perisce"

Rocca denuncia un trattamento non uniforme da parte dei supervisori. Cita, tra gli altri, Inter-Verona del gennaio 2024: in quell’occasione non ci fu l’on field review per una gomitata di Bastoni su Duda, episodio che permise all’Inter di segnare con Frattesi in pieno recupero e conquistare il titolo di campione d’inverno tra mille polemiche.Il caso più pesante riguarda però Inter-Roma del 27 aprile 2025. In quell’incontro, un contatto/trattenuta di Ndicka su Bisseck in area non venne sanzionato né dall’arbitro Fabbri né dal VAR .

Alle due del pomeriggio di ieri, Domenico Rocca , ex assistente arbitrale della sezione AIA di Catanzaro e attuale vicepresidente del Consiglio comunale di Pizzo, ha commentato via social l’avviso di garanzia ricevuto dal designatore Gianluca Rocchi con la frase: “Chi di spada ferisce, di spada perisce”.È stata proprio la lettera-denuncia inviata da Rocca il 22 maggio 2025 all’AIA a innescare il caso. Nella missiva, l’ex assistente accusa presunte ingerenze e favoritismi nel sistema arbitrale, elencando decine di partite sospette. La Procura FIGC aveva archiviato gli atti dopo la segnalazione dell’AIA, ma da mesi la Procura di Milano indaga per concorso in frode sportiva.

Secondo Rocca, il supervisore di giornata Andrea Gervasoni non intervenne (“non bussa” ai VAR) per segnalare il rigore, nonostante la stessa Commissione arbitrale avesse poi ammesso pubblicamente di aver “perso un rigore netto”. Rocca definisce l’errore “grave” e ipotizza che possa aver contribuito alla “perdita del campionato” dell’Inter a favore del Napoli.Nella lettera Rocca sottolinea di voler tutelare i principi violati e si augura che un giudice “svincolato da logiche politiche” faccia giustizia su quanto sta distruggendo l’AIA.