Aglio, il "miracolo" dell'allicina: virus e batteri, cosa dovete sapere

Da secoli questo ingrediente è protagonista delle cucine e della medicina popolare, parliamo dell’aglio ricco di composti attivi come l’allicina che offrono numerosi effetti positivi sull’organismo, ma ci sono situazioni in cui è consigliabile limitarne il consumo.
L’aglio non è soltanto un condimento capace di arricchire il sapore dei piatti, ma rappresenta anche uno degli alimenti più studiati per le sue proprietà biologiche. Gran parte dei benefici derivano dall’allicina, un composto solforato che si forma quando l’aglio viene tritato o schiacciato, responsabile di molte delle sue azioni farmacologiche. L’allicina possiede effetti antimicrobici documentati contro batteri, virus e funghi, e un’azione antiossidante che contribuisce a proteggere le cellule dai danni ossidativi. Numerose evidenze scientifiche indicano che l’allicina può esercitare effetti cardioprotettivi, favorendo la riduzione della pressione arteriosa, migliorando la circolazione e contribuendo a regolare i livelli di colesterolo. Inoltre, mostra proprietà antinfiammatorie sul sistema immunitario, supportando l’organismo nella difesa da infezioni e stati infiammatori cronici. Consumare aglio fresco o leggermente cotto in quantità moderate consente di sfruttare questi effetti benefici, soprattutto se inserito in una dieta equilibrata e varia.
Tuttavia, ci sono situazioni in cui il consumo va gestito con attenzione: l’aglio può irritare la mucosa gastrica e intestinale, risultando problematico in caso di gastrite, reflusso o ulcere, e può interferire con farmaci anticoagulanti o altre terapie farmacologiche. Un uso eccessivo può provocare disturbi gastrointestinali e alitosi. Per massimizzare i benefici riducendo i rischi, è preferibile consumare l’aglio crudo in insalate, salse o spremuto nei piatti, oppure leggermente cotto con cotture brevi, evitando quantità elevate.
In definitiva, l’aglio, grazie all’allicina e ad altri composti bioattivi, rappresenta un prezioso supporto per la salute, ma non sostituisce cure mediche né uno stile di vita sano. Conoscere le sue proprietà e le possibili controindicazioni permette di utilizzarlo in cucina con consapevolezza, sfruttando appieno le sue potenzialità senza correre rischi.