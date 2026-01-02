Pandori ritirati, "rischio per la sicurezza": cos'hanno trovato dentro

Pandori ritirati dal commercio a causa di un "concreto rischio per la sicurezza dei consumatori". All'interno dei dolci, prodotti in uno stabilimento dolciario in Brianza, nella provincia di Monza, sarebbero stati trovati dei corpi estranei. A seguito del controllo degli ispettori dell'Ats (agenzia di tutela della salute), i prodotti sono stati immediatamente sequestrati, mentre quelli già immessi sul mercato sono stati ritirati, come riporta il Corriere della Sera.

I pandori, in particolare, sarebbero stati ritenuti pericolosi a causa dell'uso scorretto di stampini da forno, non idonei alla produzione su larga scala. Come chiarisce l'Ats Brianza in una nota ufficiale, i corpi estranei erano frammenti degli stampini che si sfaldavano durante la cottura, aderendo al prodotto finito. Di qui la decisione sul sequestro probatorio dei dolci, mentre nei confronti dell'azienda sono state avviate procedure sanzionatorie a causa della mancata identificazione e gestione del pericolo.