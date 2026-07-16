Sinner lo batte, Zverev si vendica: con chi va in vacanza

Dopo settimane vissute sempre sotto pressione tra Parigi e Londra, Alexander Zverev si è concesso qualche giorno di pausa. Il numero 2 del mondo ha scelto Maiorca per staccare la spina prima di iniziare la preparazione in vista della stagione sul cemento, ma a rendere speciale la vacanza è stata la compagnia: insieme a lui c'è stato anche Rafael Nadal. A immortalare il momento è stato Eric Demuth, amico del tedesco, che su Instagram ha pubblicato una storia direttamente da una giornata in barca: "Giornata in barca con un ospite speciale", ha scritto, mostrando proprio Nadal accanto a Zverev durante il relax al largo dell'isola spagnola.

Per Sascha è il premio dopo una delle stagioni più importanti della carriera. Il tedesco ha conquistato il Roland Garros, il primo Slam della sua vita, superando in finale Flavio Cobolli, e poche settimane più tardi ha raggiunto anche l'ultimo atto di Wimbledon. Pur uscendo sconfitto contro Jannik Sinner, ha dimostrato di poter essere competitivo anche sull'erba, superficie che in passato gli aveva regalato meno soddisfazioni. I risultati gli hanno permesso di salire fino al secondo posto del ranking Atp, confermando la crescita mostrata negli ultimi mesi.

Sinner trionfa e fa una profezia: "Zverev? Molto presto lui..." L’emozione non ha voce. Ha il rumore sordo di una pallina colpita perfettamente al centro della racchetta, da cui ...

Maiorca, però, non rappresenta una semplice meta turistica. Per Zverev è un luogo che richiama uno dei momenti più delicati della sua carriera. Proprio un anno fa aveva deciso di allenarsi alla Rafa Nadal Academy, lavorando con Toni Nadal e confrontandosi anche con Rafa in un periodo complicato sia dal punto di vista sportivo sia personale. Quell'esperienza è stata spesso indicata come uno dei passaggi che hanno contribuito alla sua rinascita. Oggi il clima è completamente diverso: niente allenamenti intensi, ma qualche giorno di mare e relax con uno dei più grandi campioni della storia, prima di tornare in campo con l'obiettivo di presentarsi agli US Open nelle migliori condizioni possibili.