Mondiali 2026, Tardelli furioso: "Vergogna, chi l'ha messo lì": Argentina-Inghilterra è un caso

L'attesissima finale tra Spagna e Argentina è servita, ma prima del ribaltone firmato da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez contro l'Inghilterra, a prendersi la scena è stato il clima incandescente della semifinale di Atlanta. Il primo tempo, più che per il gioco, ha fatto discutere per la lunga serie di interventi durissimi che ha acceso anche lo studio di Rai 1, dove Marco Tardelli e Paulo Roberto Falcao non hanno nascosto tutto il loro disappunto.

L'ex centrocampista campione del mondo del 1982 è stato il più duro nei confronti della direzione arbitrale. Già dopo pochi minuti, davanti ai continui contrasti, ha sbottato: "Una partita che inizia e già Paredes fa un fallaccio senza motivo — ha tuonato — Una vergogna. Poi anche gli inglesi eh. Niente gioco. Solo falli!". Per Tardelli il problema non è stato soltanto l'atteggiamento dei giocatori, ma soprattutto la gestione della gara di Ismail Elfath. L'ex azzurro ha infatti puntato il dito contro il direttore di gara statunitense: "E l’arbitro non ha fatto niente. È incredibile, io vorrei sapere chi l’ha messo lì. Cosa c’entra un arbitro americano con questa partita. Non è adeguato". Una critica durissima, diventata ancora più netta pochi minuti dopo.

Anche Paulo Roberto Falcao è rimasto sorpreso da un episodio giudicato gravissimo e rimasto impunito. Il brasiliano ha commentato così quanto visto in campo: "A un certo punto uno gli dà un cazzotto e l'arbitro non dà neanche il rosso. Impressionante!". Poi ha rincarato la dose: "Questa è un’aggressione, non è un fallo normale. Quel cazzotto era da rosso, un cazzotto pieno. Mai visto niente di simile nel calcio. Sicuramente se continua così non finirà 11 contro 11".

Alla fine, però, la partita ha preso un'altra direzione. L'Argentina ha ribaltato l'Inghilterra nel finale conquistando la seconda finale mondiale consecutiva. Prima del triplice fischio, però, Tardelli ha chiuso senza attenuare i toni: "L’arbitro è incapace di gestire questa partita, ci sono troppi falli e addirittura ha ammonito prima un giocatore dell’Inghilterra di uno argentino. È una vergogna". Una sentenza che ha fotografato perfettamente il nervosismo di una semifinale rimasta a lungo sul filo della tensione.