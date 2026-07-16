Jannik Sinner, la sentenza dopo il check-up: giù la racchetta per 7 giorni

"Mi prenderò almeno una settimana di assoluto riposo. Niente tennis. La sconfitta di Parigi è stata molto dura. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo sacrificati moltissimo per arrivare qui ed essere più competitivi possibile". Jannik Sinner ha confermato quanto detto subito la finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo si è concesso un po' di relax, ma senza lasciare da parte la condizione fisica. L'altoatesino si è presentato al J Medical a Torino per qualche controllo. Tutto regolare secondo i medici, solo "esami di routine".

Eppure il numero uno al mondo è consapevole che il problema malore è ancora lontano dall'essere risolto. Troppi episodi, troppe ricadute per pensare a semplici coincidenze. Era accaduto l'anno scorso a Cincinnati con Alcaraz, a Shanghai con Griekspoor, a Melbourne con Spizzirri. Fino al drammatico secondo turno del Roland Garros. Così l'altoatesino optò per una visita al San Raffaele di Milano. Una lunga serie di esami per fare luce sul quadro clinico.