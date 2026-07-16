Argentina-Inghilterra, Adani fuori controllo: "Maradona!", telecronaca in tilt

L'Argentina vola in finale del Mondiale, ma durante e soprattutto dopo il 2-1 sull'Inghilterra una parte della discussione si è spostata (come oramai abitudine) sulla telecronaca di Rai 1. Ancora una volta Lele Adani ha trasformato il racconto della partita in un'esplosione di entusiasmo, con urla, citazioni e riferimenti storici che hanno fatto rapidamente il giro dei social. E, come spesso accade, Alberto Rimedio ha dovuto fare da contraltare, cercando più volte di riportare il racconto su binari più lineari.

Fino al pareggio dell'Albiceleste, in realtà, Adani era rimasto piuttosto contenuto. Poi è bastata un'invenzione di Lionel Messi, con l'assist per Enzo Fernandez, per cambiare completamente registro. Il commentatore si è infiammato senza più fermarsi: "Non è mai finita con l’Argentina — ha urlato — Non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo. Ma non lo puoi fare con Dios! Maradona, quarant'anni dopo, orienta! Questa partita non la fa finire perché l'epica deve continuare".

Se sul pareggio aveva già alzato parecchio i decibel, sul gol del sorpasso firmato da Lautaro Martinez si è superato: "Non ci credo, non ci credo — ha tuonato ancora — Impazzisce di gioia il lato biancoceleste di Atlanta. Il gol di Lautaro, il bomber, el Toro argentino! Il sessantottesimo assist con la Nazionale argentina di Lionel Messi. Poteva pensarci lui! La routine dello straordinario... È infinito il cuore dell'Argentina! È infinita la leggenda di Lionel Messi!".

A quel punto Rimedio, con il suo stile molto più asciutto, ha provato a rimettere ordine con un semplice "Allora, riordiniamo le idee", ma Adani era ancora nel pieno del suo racconto. Prima della pubblicità è arrivata infatti un'altra chiusura in pieno stile epico: "La Selección non accetta un no come risposta — ha proseguito l’ex difensore — Rifiuta la resa, rigetta la forza del rivale, si ribella ai pronostici contrari e agli indirizzi avversi, fortificando il valore della missione e intensificando la spiritualità di un gruppo speciale”. L'ultimo scambio tra i due ha fotografato perfettamente la serata. "Adesso respiriamo", ha detto Rimedio. "Respira anche tu, che hai perso la voce", la replica di Adani. E sui social in tanti hanno commentato proprio il livello di coinvolgimento del telecronista. Una scena ormai abituale quando in campo c'è Messi, ma che questa volta sembra aver raggiunto uno dei suoi picchi assoluti.