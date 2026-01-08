Olio evo, cuore e metabolismo: ecco perché sceglierlo

L’olio extravergine d’oliva (EVO) è uno degli alimenti più salutari della dieta mediterranea, e non a caso viene considerato un vero alleato della salute quotidiana. Grazie al suo elevato contenuto di grassi monoinsaturi, in particolare acido oleico, e alla presenza di polifenoli e vitamina E, l’olio EVO contribuisce a proteggere il cuore, le cellule e il sistema digestivo, contrastando l’infiammazione e lo stress ossidativo. Studi nutrizionali dimostrano che il consumo regolare di olio EVO aiuta a mantenere un profilo lipidico equilibrato, riducendo il colesterolo LDL (“cattivo”) e favorendo quello HDL (“buono”), proteggendo così il sistema cardiovascolare.

Oltre ai benefici per il cuore, l’olio EVO svolge un ruolo antiossidante e antinfiammatorio, contrastando l’invecchiamento cellulare e supportando la salute dell’intestino. Per questi motivi, è consigliato sia a crudo, per condire insalate, verdure e legumi, sia in cottura moderata, dove mantiene gran parte delle sue proprietà nutrizionali e conferisce ai piatti un aroma unico e fruttato.