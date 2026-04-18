Tumore, come curarlo senza danni al cuore: la ricerca

Curare un tumore senza danneggiare il cuore è una delle sfide più difficili della medicina moderna. Molti farmaci oncologici, infatti, sono efficaci contro le cellule tumorali ma possono avere effetti collaterali importanti sul sistema cardiovascolare. Ora, una ricerca pubblicata su Science apre una strada promettente per ridurre questo rischio.Lo studio si concentra su una proteina chiamata ZNF281, che sembra avere un ruolo chiave nella risposta allo stress delle cellule cardiache. I ricercatori hanno scoperto che diversi tipi di farmaci antitumorali, anche molto diversi tra loro, attivano un meccanismo comune: aumentano la produzione di questa proteina nei cardiomiociti, le cellule del cuore.

Gli esperimenti hanno dato risultati sorprendenti. Nei topi geneticamente modificati per non produrre ZNF281 nelle cellule cardiache, i danni al cuore causati da alcuni chemioterapici non si verificavano. Al contrario, un aumento di questa proteina era associato a segni evidenti di sofferenza cardiaca. Ancora più interessante è il passo successivo: i ricercatori hanno sviluppato una piccola molecola in grado di bloccare l’attività di ZNF281. Nei modelli animali, questo composto non solo ha prevenuto i danni cardiaci provocati da farmaci come la doxorubicina, ma ha anche migliorato la risposta contro il tumore e ridotto la formazione di metastasi.

In altre parole, intervenire su questo meccanismo potrebbe avere un doppio beneficio: proteggere il cuore e potenziare l’efficacia delle terapie oncologiche.Questi risultati sono particolarmente rilevanti per la cardio-oncologia, il campo che studia proprio l’equilibrio tra cure antitumorali e salute cardiovascolare. Inoltre, il fatto che lo stesso meccanismo sia stato osservato anche nei tessuti cardiaci di pazienti suggerisce che questa scoperta potrebbe avere applicazioni concrete in futuro.Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma il messaggio è chiaro: capire come il cuore risponde allo stress dei farmaci può aiutare a progettare terapie più sicure. E ZNF281 potrebbe diventare un nuovo bersaglio per proteggere i pazienti mentre combattono il cancro.