Nasello surgelato, il prodotto ritirato da tutti i super: "Rischio corpi estranei"

Scatta il ritiro dai supermercati di un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati a marchio Despar: l’allarme è dovuto alla possibile presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni e l’azienda, in via precauzionale, ha disposto l’immediata rimozione del prodotto dagli scaffali. Il provvedimento riguarda esclusivamente un lotto specifico e i consumatori che lo avessero già acquistato sono invitati a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita.

La segnalazione è stata diffusa dalla stessa Despar attraverso un avviso ufficiale rivolto ai clienti. Il prodotto interessato è la confezione da 800 grammi di Filetti di Nasello Atlantico surgelati, realizzati dal produttore Mar Cabo – Produtos Congelados, Lda, identificato dal marchio PT R 0291 01 P CE. Il lotto coinvolto è il numero 14102025, con termine minimo di conservazione fissato a ottobre 2027. Tutti gli altri lotti dello stesso articolo non sono interessati dal richiamo e possono essere acquistati e consumati senza problemi.