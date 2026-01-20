Libero logo
Nasello surgelato, il prodotto ritirato da tutti i super: "Rischio corpi estranei"

martedì 20 gennaio 2026
2' di lettura

Scatta il ritiro dai supermercati di un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati a marchio Despar: l’allarme è dovuto alla possibile presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni e l’azienda, in via precauzionale, ha disposto l’immediata rimozione del prodotto dagli scaffali. Il provvedimento riguarda esclusivamente un lotto specifico e i consumatori che lo avessero già acquistato sono invitati a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita.

La segnalazione è stata diffusa dalla stessa Despar attraverso un avviso ufficiale rivolto ai clienti. Il prodotto interessato è la confezione da 800 grammi di Filetti di Nasello Atlantico surgelati, realizzati dal produttore Mar Cabo – Produtos Congelados, Lda, identificato dal marchio PT R 0291 01 P CE. Il lotto coinvolto è il numero 14102025, con termine minimo di conservazione fissato a ottobre 2027. Tutti gli altri lotti dello stesso articolo non sono interessati dal richiamo e possono essere acquistati e consumati senza problemi.

L’azienda ha spiegato che la decisione è stata presa in via del tutto cautelativa, dopo alcune verifiche interne. Non risultano al momento segnalazioni di danni ai consumatori, ma si è preferito intervenire subito per evitare qualsiasi rischio. Chi avesse in casa il prodotto è invitato a controllare con attenzione i dati riportati sull’etichetta, confrontandoli con quelli indicati nell’avviso.

Nel caso in cui lotto e scadenza coincidano, il nasello non deve essere utilizzato in cucina. I clienti possono restituire la confezione al supermercato Despar dove è stata acquistata e ottenere il rimborso oppure la sostituzione, secondo le modalità previste dal singolo negozio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio clienti della catena o chiedere chiarimenti direttamente al punto vendita di riferimento.

