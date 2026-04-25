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25 aprile, Conte canta "Bella Ciao" in piazza. Poi infanga FdI

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sabato 25 aprile 2026
25 aprile, Conte canta "Bella Ciao" in piazza. Poi infanga FdI

1' di lettura

Dopo l'inno nazionale parte il coro di "Bella ciao" in piazza Carità a Napoli, durante le celebrazioni per il 25 Aprile, e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si lascia trasportare cantando insieme ai manifestanti presenti. Nel corso dell'evento è stata anche deposta una corona commemorativa davanti al monumento dedicato a Salvo D'Acquisto. Tra i partecipanti pure altre autorità civili e militare. A seguire, un lungo applauso e un altro coro che inneggiava alla Resistenza.

Coro a parte, l'ex premier ne ha anche approfittato per lanciare un attacco al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia: "Io sto alle dichiarazioni che vengono fatte. Non spetta a me, arrogantemente, distribuire patenti di democraticità agli altri leader politici e alla presidente del Consiglio. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, certo prendiamo anche atto che fino all'altro giorno La Russa ha fatto dichiarazioni di tono diverso, prendiamo anche atto che all'interno di Fratelli d'Italia molto spesso vengono fuori delle posizioni e delle dichiarazioni più ambigue. L'importante è che tutte le forze politiche che siedono nel Parlamento e si riconoscono nell'ordinamento democratico abbraccino questi valori e questi principi antifascisti".

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E ancora: "È evidente che ci sono, nelle forze a destra, dei rigurgiti neofascisti. Sono pericolosi perché non sono solo in Italia, sono anche in Germania molto consistenti, sono in Europa, ma ancor per questo dobbiamo avere le idee chiare e batterci tutti quanti per celebrare questi momenti".

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