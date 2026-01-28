Dieta allunga-vita: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena

Allungare le aspettative di vita si può, basta mangiare bene. Il regime alimentare, certo, deve essere personalizzato, ma alcuni punti chiave sono universali. Tra i primi "segreti" c'è quello di una dieta fatta mangiando un po' meno, alzandosi da tavola con un po' - ma non troppo - di appetito. La seconda pietra miliare - riferisce il Corriere della Sera - è la dieta mediterranea. Questa prevede l'assunzione di cibi vegetali, quindi frutta e verdura, ma anche legumi (da preferire come principale fonte di proteine, insieme al pesce azzurro); condimento a base di olio di oliva (anziché a base di grassi di origine animale); cereali (pane, pasta, riso) nelle formulazioni integrali.
Insomma, tutti piatti ricchi di fibre. Proprio grazie al microbiota intestinale e al cosiddetto asse intestino-cervello non solo si alimenta il benessere fisico, ma anche quello cognitivo. In ogni caso mangiare meno dovrebbe essere coniugato con la limitazione di alcol, cibi ultra processati, zuccheri aggiunti, grassi di origine animale.
Da qui alcuni spunti per una dieta equilibrata: a colazione yogurt, cereali, o un frutto. A pranzo pasta integrale, una verdura di stagione e un legume a piacere. Per la cena invece pesce azzurro, pane integrale e verdure.