Dieta allunga-vita: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena

Allungare le aspettative di vita si può, basta mangiare bene. Il regime alimentare, certo, deve essere personalizzato, ma alcuni punti chiave sono universali. Tra i primi "segreti" c'è quello di una dieta fatta mangiando un po' meno, alzandosi da tavola con un po' - ma non troppo - di appetito. La seconda pietra miliare - riferisce il Corriere della Sera - è la dieta mediterranea. Questa prevede l'assunzione di cibi vegetali, quindi frutta e verdura, ma anche legumi (da preferire come principale fonte di proteine, insieme al pesce azzurro); condimento a base di olio di oliva (anziché a base di grassi di origine animale); cereali (pane, pasta, riso) nelle formulazioni integrali.