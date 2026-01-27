Libero logo
Topinambur o sunchoke, il segreto per le ossa forti

di Paola Natalimartedì 27 gennaio 2026
2' di lettura

Il Sunchoke conosciuto anche come carciofo di Gerusalemme o topinambur , è un tubero dal gusto delicato e leggermente dolce. Il nome può trarre in inganno: non ha nulla a che vedere con il carciofo né con Gerusalemme. È invece un parente stretto del girasole e appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Originario del Nord America, è stato introdotto in Europa nel XVII secolo e oggi viene apprezzato sia per la sua versatilità in cucina sia per le sue qualità nutrizionali. La sua forma irregolare e la buccia beige-marrone racchiudono una polpa bianca e croccante, perfetta da mangiare cruda o cotta, e dal sapore delicato che ricorda vagamente le nocciole. Il Sunchoke è un tubero ricco di fibre, vitamine e minerali, con un basso contenuto calorico, che lo rende ideale per una dieta equilibrata.

È particolarmente noto per il suo contenuto di inulina, una fibra solubile che funge da prebiotico, nutrendo i batteri benefici dell’intestino e contribuendo così a migliorare la regolarità intestinale e il benessere digestivo. Le vitamine del gruppo B presenti nel tubero, come B1, B2, B3 e B6, sono fondamentali per trasformare il cibo in energia, sostenere il metabolismo dei carboidrati e dei grassi e mantenere in buona forma il sistema nervoso e i muscoli. La vitamina C supporta il sistema immunitario, favorisce la produzione di collagene, utile per pelle, ossa e denti, e agisce come potente antiossidante proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi. Tra i minerali contenuti nel Sunchoke troviamo potassio, ferro, magnesio e fosforo. Il potassio sostiene la funzione muscolare e l’equilibrio dei liquidi, il ferro è essenziale per la produzione di globuli rossi e per prevenire affaticamento e anemia, mentre magnesio e fosforo contribuiscono alla salute delle ossa e dei denti e al corretto funzionamento muscolare.

Grazie a questa composizione, il Sunchoke apporta numerosi benefici all’organismo. Favorisce la salute dell’intestino grazie all’inulina, aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue, fornisce energia in modo facilmente assimilabile, supporta il sistema immunitario e mantiene pelle e tessuti sani grazie alla vitamina C, mentre i minerali contribuiscono a ossa e muscoli forti. È un alimento funzionale che sostiene il benessere generale, ideale per chi cerca ingredienti naturali e nutrienti da inserire nella dieta quotidiana.

In cucina il Sunchoke è estremamente versatile: può essere consumato crudo, tagliato a fettine sottili in insalate o come snack croccante, oppure cotto al forno con olio e spezie, in zuppe e vellutate, saltato in padella come contorno o frullato in purè e creme. Il suo sapore delicato e leggermente dolce lo rende adatto sia a ricette tradizionali sia a preparazioni innovative. Nonostante sia ancora poco conosciuto, il Sunchoke è un alimento da riscoprire, capace di coniugare gusto, versatilità e numerosi benefici per la salute, arricchendo la dieta con fibre prebiotiche, vitamine e minerali essenziali per il benessere dell’intestino, del metabolismo e dell’intero organismo

carciofo di gerusalemme
sunchoke
intestino
potassio
magnesio

