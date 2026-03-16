Le 10 regole d’oro per l’ortofrutta in busta

Filiera Italia e Coldiretti hanno presentato a Roma in settimana l’associazione “Unione quarta gamma”, che aggrega oltre il 60% del mercato nazionale delle insalate in busta per tutelare un settore che vale oltre un miliardo di euro. L’iniziativa mira a sostenere i produttori contro l'aumento dei costi e la pressione della grande distribuzione organizzata.

L’amministratore delegato di Filiera Italia, ha sottolineato la necessità di garantire equità nella distribuzione del valore. Attraverso innovazione, sostenibilità e nuovi contratti, il progetto mira a trasformare il comparto in un partner paritario della distribuzione e rappresenta un passaggio fondamentale dalla frammentazione alla creazione di un soggetto capace di rappresentare una massa critica per competere nel mercato. Per i consumatori, alla fine, cambierà poco, anche se poter contare su fornitori in grado di stare sul mercato è un bene per tutti.

In media, se si confronta il prezzo al chilo, i prodotti della quarta gamma, quelli lavati, tagliati e pronti al consumo, costano da 5 a 6 volte di più rispetto al prodotto fresco sfuso, la prima gamma. Ma il raffronto ha senso fino a un certo punto, perché frutta e verdura lavate, tagliate e confezionare incorporano un servizio dal costo non trascurabile. Mentre la spesa media per singolo atto d'acquisto appare simile, la differenza reale emerge analizzando il costo per unità di peso. E questo calcolo, già di per sé poco significativo, oltretutto non incorpora lo scarto che subiranno i vegetali freschi una volta portati a casa.

Quando si acquista, ad esempio, un cespo di lattuga, il 30% del peso che si paga finisce nel cestino sotto forma di radici, foglie esterne rovinate, torsolo.

Sempre che si riesca a mangiarla tutta, senza lasciarla appassire in frigorifero. Ecco comunque il decalogo per acquistare e utilizzare consapevolmente frutta e verdura in busta.

1. Controllate sempre la data di scadenza prima di acquistare. La quarta gamma ha una vita a scaffale molto breve, in genere fra i 3 e i 7 giorni dal confezionamento. A differenza del fresco intero, il taglio accelera i processi enzimatici di degradazione: acquistare un prodotto prossimo alla scadenza significa spesso ritrovarsi con un alimento già compromesso prima di consumarlo.

2. Non spezzate mai la catena del freddo. Questi prodotti devono essere conservati fra 0 e 4 gradi. Anche poche ore fuori dal frigo bastano a moltiplicare la carica batterica e a degradare le qualità organolettiche. Dopo l’acquisto, è il primo prodotto da riporre in frigorifero.

3. Dopo l’apertura della busta, consumate il contenuto entro 24 ore. L’atmosfera modificata all’interno della confezione- una miscela calibrata di azoto, anidride carbonica e ossigeno - svolge una funzione conservante. Una volta aperta la busta, quella protezione svanisce e il prodotto si deteriora rapidamente.

4. Risciacquate comunque sotto acqua corrente. I prodotti di quarta gamma vengono lavati industrialmente, spesso con acqua contenente e cloro, naturalmente nei limiti previsti dai regolamenti Ue, o con altri trattamenti come l’ozono. Un ulteriore risciacquo domestico prima del consumo è una buona abitudine igienica, anche se tecnicamente non è obbligatorio.

5. Consumate prima possibile. Le vitamine non aspettano. Il taglio espone i tessuti vegetali all’ossidazione. Le vitamine idrosolubili, in particolare la vitamina C, si degradano già nelle ore successive alla lavorazione. Più il prodotto è vicino alla data di confezionamento, più il suo profilo nutrizionale è integro.

6. Leggete l’etichetta: non è solo un obbligo di legge. Le confezioni devono riportare la lista degli ingredienti, l’origine del prodotto, eventuali additivi usati come antiossidanti e le condizioni di conservazione. Sono informazioni utili, non decorative.

7. Valutate bene il rapporto qualità-prezzo reale. Il prezzo della quarta gamma incorpora la lavorazione, il confezionamento, la logistica refrigerata e gli scarti eliminati. Rispetto all’equivalente prodotto fresco intero, si paga una comodità concreta. Vale la pena, ma è utile saperlo: non è solo frutta e verdura, è un servizio.

8. Scegliete confezioni integre e non gonfie. Una confezione gonfia o con condensa eccessiva può segnalare un’alterazione dell’atmosfera modificata interna, magari causata da un’interruzione nella catena del freddo. In caso di dubbio, non acquistare.

9. La quarta gamma non è adatta a tutti i metodi di cottura. L’ortofrutta di quarta gamma è progettata per il consumo a crudo o per cotture rapide. Essendo già tagliata e parzialmente stressata dalla lavorazione, regge meno bene le cotture lunghe rispetto al prodotto fresco intero, e può perdere consistenza più facilmente.

10. La stagionalità conta anche qui. Pure nella quarta gamma, i prodotti fuori stagione percorrono distanze maggiori e vengono lavorati con materie prime meno mature al momento del raccolto. Preferire vegetali di stagione e di origine italiana garantisce, di norma, una qualità superiore e un impatto logistico minore.