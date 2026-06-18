PiazzaPulita, Giuseppe Conte: "Una foto con Renzi? Se lo chiama qui...", come risponde a Formigli

"Non è questione di farsi fotografare con Renzi o no. Guardi, lo chiami qui, mi faccio fotografare, non cambia nulla": il presidente del M5s, Giuseppe Conte, lo ha detto a Corrado Formigli a PiazzaPulita su La 7, parlando della foto del campo largo con Schlein, Bonelli e Fratoianni.

Continuando a parlare della foto, ha aggiunto: "Manca un rappresentante o dei rappresentanti di un polo moderato. Io non sono settario, se viene fuori la prospettiva di aggregare il 'fantomatico' centro siamo favorevoli. In questo momento ci sono varie iniziative, c'è Ruffini che si è già mosso per conto suo, c'è Renzi che ha detto che vorrebbe cambiare Italia Viva e vedremo che cosa succederà. Parla di casa riformista o di altro. E c'è Onorato che ha raccolto da poco 600 amministratori, sindaci, assessori locali. Secondo me, se c'è la possibilità di dare un contributo anche con la quarta gamba - è anche un po' antipatico chiamarla così - se da quell'area dovesse venire un'iniziativa politica consistente, seria, anche più di una, ma perché non la dobbiamo considerare? Poi ovviamente verrà il momento di vedere che cosa hanno seminato, chi si presenta, quali idee. E tutto il discorso dell'affidabilità".