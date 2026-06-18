Mondiali 2026, flop rovinoso per Rafa Leao. E perde la testa col giornalista

Rafael Leao è stato uno dei volti più discussi del pareggio del Portogallo contro il Congo all'esordio dei Mondiali per i lusitani. Non tanto per un errore decisivo o per un episodio particolare, quanto per una prestazione che ha lasciato l'impressione di essere rimasta a metà. E quando, a fine gara, gli è stato fatto notare, il numero 10 non l'ha presa benissimo.

Entrato nella ripresa con l'obiettivo di dare una scossa a una squadra che stava perdendo brillantezza, l'attaccante del Milan non è riuscito a incidere come ci si aspettava. Qualche accelerazione, pochi spunti davvero pericolosi e la sensazione di non essere mai riuscito a entrare dentro la partita. Troppo poco per un giocatore che, per qualità tecniche e status all'interno della nazionale, viene sempre atteso come uno di quelli capaci di cambiare il destino di una gara.

Il Portogallo, dopo essere passato in vantaggio con Joao Neves, aveva dato l'impressione di poter gestire la situazione. Invece il Congo non si è scomposto, ha continuato a difendersi con ordine e nella seconda parte della sfida ha trovato il gol che è valso un pareggio meritato. Un risultato che ha lasciato molti rimpianti ai lusitani e acceso inevitabilmente il dibattito sulle prestazioni dei singoli. Tra questi proprio Leao. In zona mista un giornalista gli ha chiesto conto di una prova giudicata troppo morbida. Una lettura che il rossonero ha respinto con decisione. "Il fatto di non segnare o non fare assist non significa aver giocato male — ha spiegato — Ci sono partite in cui mi trovo contro due o tre giocatori che mi raddoppiano continuamente".

Parole pronunciate con evidente nervosismo, quasi a voler chiudere rapidamente una discussione che non condivideva. Leao ha ribadito di non voler rinunciare al suo modo di giocare: "Continuerò sempre a cercare l'uno contro uno. A volte riesce, altre meno”. Il problema, però, è che il Portogallo ha bisogno della versione migliore del suo talento, e contro il Congo quella versione non si è vista. Dopo un esordio deludente, la pressione attorno a Leao è già salita. E la prossima partita assomiglia già a un esame.