Ciliegie, cuore e sonno: le conseguenze del frutto

Rosse, succose e irresistibili: le ciliegie non sono soltanto uno dei frutti simbolo della primavera e dell’inizio estate, ma anche un alimento ricco di proprietà nutrizionali benefiche per l’organismo.

Dietro il loro gusto dolce si nasconde infatti un mix di vitamine, antiossidanti e sali minerali che può aiutare il corpo sotto molti aspetti. Le ciliegie sono composte in gran parte da acqua e hanno un apporto calorico moderato. In 100 grammi di prodotto troviamo circa: 50-60 calorie, 86% di acqua, 12-13 grammi di carboidrati, 1 grammo di fibre, potassio, vitamina C, vitamina A ed antiossidanti naturali. Contengono inoltre flavonoidi e antocianine, sostanze responsabili del colore rosso intenso che svolgono una forte azione antiossidante.

Le antocianine presenti nelle ciliegie aiutano a contrastare lo stress ossidativo e possono contribuire alla salute cardiovascolare. Alcune ricerche scientifiche collegano il consumo regolare di frutti rossi a una riduzione dell’infiammazione e a un miglior controllo della pressione sanguigna. Il potassio, inoltre, aiuta a regolare l’equilibrio dei liquidi e sostiene la funzione cardiaca. Le ciliegie inoltre sono studiate anche per il loro possibile effetto antinfiammatorio. Alcuni studi hanno osservato che il succo di ciliegia, soprattutto quello di amarene, potrebbe favorire il recupero muscolare dopo attività fisica intensa e ridurre i dolori post allenamento grazie all’elevata presenza di polifenoli.

Uno degli aspetti più curiosi riguarda la presenza naturale di melatonina, l’ormone coinvolto nella regolazione del sonno. Alcune ricerche suggeriscono che il consumo di ciliegie possa aiutare a migliorare la qualità del riposo, soprattutto nelle persone con lievi disturbi del sonno. Grazie all’acqua e alle fibre, le ciliegie aiutano il transito intestinale e contribuiscono al benessere della flora batterica. Consumate con moderazione possono quindi essere utili anche contro la stitichezza. Nonostante i benefici, è importante non consumarne quantità eccessive. Le ciliegie contengono zuccheri naturali e, se mangiate in grandi quantità, possono provocare gonfiore o disturbi intestinali, soprattutto nelle persone più sensibili. Chi soffre di diabete dovrebbe fare attenzione alle porzioni e inserirle all’interno di un’alimentazione equilibrata. Le ciliegie rappresentano quindi molto più di uno sfizio goloso: sono un alimento nutriente, ricco di acqua, vitamine e antiossidanti naturali che possono aiutare il corpo a proteggersi dall’invecchiamento cellulare e dall’infiammazione. E forse è proprio questo il segreto del loro successo: unire gusto e benessere in un frutto piccolo ma sorprendentemente potente.