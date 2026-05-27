Anguria, ecco come il frutto protegge il cuore

Dolce, fresca e dissetante: l’anguria non è soltanto il simbolo dell’estate, ma anche uno degli alimenti più ricchi di acqua e sostanze antiossidanti. Dietro la sua polpa rossa e succosa si nasconde infatti un piccolo concentrato di benessere capace di aiutare l’organismo in molti modi, soprattutto durante i mesi più caldi. L’anguria è composta per oltre il 90% da acqua, caratteristica che la rende ideale per mantenere il corpo idratato e combattere la stanchezza dovuta al caldo. Nonostante il sapore dolce, ha poche calorie: circa 30 kcal ogni 100 grammi. Dal punto di vista nutrizionale contiene: vitamina C , vitamina A e beta-carotene , potassio ,magnesio , licopene e citrullina. Il potassio aiuta l’equilibrio dei liquidi e sostiene la funzione muscolare, mentre la vitamina C contribuisce alla produzione di collagene e al rafforzamento del sistema immunitario.

Il colore rosso intenso dell’anguria è dovuto al licopene, un potente antiossidante presente anche nel pomodoro ma, in alcuni casi, in quantità persino maggiore. Gli studi scientifici associano il consumo di licopene a una riduzione dello stress ossidativo e a una migliore salute cardiovascolare. Gli antiossidanti aiutano infatti a contrastare i radicali liberi, molecole responsabili dell’invecchiamento cellulare. Per questo motivo l’anguria viene considerata un alimento utile per: proteggere cuore e vasi sanguigni , sostenere la circolazione ,favorire la salute della pelle e ridurre l’infiammazione.

Grazie all’elevata quantità di acqua e sali minerali, l’anguria è particolarmente indicata dopo l’attività fisica o nelle giornate molto calde. Aiuta a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione e dona una sensazione immediata di freschezza. Inoltre contiene citrullina, un aminoacido studiato per il suo possibile ruolo nel miglioramento della circolazione sanguigna e nel recupero muscolare. Sì, se consumata con equilibrio. L’anguria sazia grazie al grande contenuto di acqua e ha un basso apporto calorico, quindi può essere inserita facilmente in una dieta estiva. Tuttavia contiene zuccheri naturali e non bisogna esagerare con le quantità. Una porzione ideale è di circa 200-300 grammi, meglio se consumata come spuntino o merenda.

Nonostante i benefici, ci sono situazioni in cui è consigliabile limitarne il consumo. L’anguria ha un indice glicemico elevato. Anche se il carico glicemico resta moderato grazie all’acqua, chi soffre di diabete dovrebbe consumarla in porzioni controllate. Mangiarne troppa può causare gonfiore, fermentazione intestinale o diarrea, soprattutto nelle persone sensibili. Essendo ricca di potassio, chi ha problemi renali dovrebbe chiedere consiglio al medico prima di consumarne grandi quantità. Per alcune persone l’elevato contenuto di acqua può aumentare la diuresi notturna e disturbare il sonno. No, anzi. I semi dell’anguria contengono fibre, grassi buoni, magnesio e proteine vegetali. Mangiarne qualcuno accidentalmente non crea alcun problema. L’ anguria è molto più di un semplice dessert estivo. È un alimento fresco, nutriente e ricco di sostanze benefiche che aiutano il corpo a difendersi dal caldo, dall’ossidazione cellulare e dalla disidratazione. Consumata nelle giuste quantità, può diventare una preziosa alleata per il benessere quotidiano. Per questo, nelle giornate estive più torride, una fetta di anguria non è soltanto un piacere: è anche un gesto intelligente per la salute.