Dolcificanti e carboidrati insieme, l'allarme degli esperti: "Pericolosi, cosa può succedere"

I dolcificanti ancora nel mirino degli esperti. Secondo uno studio il sucralosio, se assunto da solo, come dolcificante, non ha effetti negativi sulla salute, ma se viene consumato insieme ai carboidrati ha almeno due conseguenze indesiderate. Prima fra tutte altera il metabolismo dell’insulina e, ultima ma non per importanza, compromette la percezione del gusto dolce. A far emergere tutto questo sono stati i ricercatori del Modern Diet and Physiology Research Center dell’Università di Yale. Gli studiosi hanno reclutato 45 persone normopeso e senza malattie metaboliche di età compressa tra i 20 e i 45 anni,

Risultato? Quanto detto in precedenza: un legame pericoloso tra sucralosio e carboidrati. Un esempio fra tutti è quello di bere una bibita dolcificata con sucralosio mentre si mangiano le patatine fritte o qualunque altro alimento ricco in carboidrati. Un errore da non prendere sottogamba.