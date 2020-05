Coronavirus, la ricerca dell'università di Cardiff sui benefici del collutorio per sconfiggere il virus

14 maggio 2020 a

Un normale collutorio potrebbe proteggere dal coronavirus, distruggendone lo strato esterno utilizzato per legarsi alla cellule umane. Lo rivela uno studio dell'Università di Cardiff, che auspica dei test clinici in materia. Il coronavirus appartiene infatti ai virus ricoperti da una membrana lipidica, vulnerabile ad alcuni prodotti chimici come quelli contenuti nei collutori e che oltretutto non è soggetta a mutazioni; tuttavia non è mai stato eseguito alcun test sui prodotti commerciali esistenti per accertarne gli effetti sul SARS-CoV-2.

La membrana del virus contiene infatti delle "glicoproteine" in grado di identificare e legarsi ai recettori sulla superficie delle cellule, per poi infettarle: al momento non è stato condotto alcun esperimento sul danneggiamento della membrana come possibile mezzo di inattivazione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità da parte sua ha già smentito in passato che l'uso del collutorio possa in qualche modo prevenire l'infezione, ma - come ricorda anche Dagospia - aveva anche detto che gli asintomatici non trasmettevano il virus....

