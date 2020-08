Coronavirus. Mario Balzanelli, presidente del 118, contro le mascherine: "Meglio la visiera. L'ho provata con i miei uomini, nessun positivo”

18 agosto 2020 a

"Solo la visiera anti-droplets può evitare un nuovo lockdown". Lo dice il presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli. "Non chiedo di abolire le mascherine, ma di introdurre le visiere. Anche a scuola, Se tutti ci mettiamo le visiere possiamo mitigare o addirittura evitare una seconda ondata. Il distanziamento è fallito non perché in teoria non funziona, ma perché è impossibile fermare 60 milioni di persone e tenerle lontane. La mascherina invece va bene, ma dopo ore la gente tende a togliersela. Non la sopporta", precisa Balzanelli.

I vantaggi della visiera anti-droplets? "Intanto costa pochi euro e non deve essere continuamente sostituita. Necessita solo di una ripetuta sanificazione. Poi consente una respirazione molto più agevole, dal basso. Non da ultimo, copre gli occhi che sono la via preferenziale d'ingresso del Coronavirus. L'ho testato sui miei uomini, a Taranto, dove sono direttore della centrale operativa del 118. Su 620 operatori non abbiamo avuto un solo caso positivo. E mentre i numeri dei contagi tornano a salire, il Governo è al lavoro per la delicata riapertura delle scuole. "la soluzione non possono essere i banchi con le rotelle. Al contrario, la visiera paraschizzi può rappresentare uno strumento fondamentale, che anche i più piccoli riescono a sopportare"., conclude.

