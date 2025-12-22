L'Eredità, rivolta sui titoli di coda: "Chiudi il becco, lo sappiamo"

Vince 50mila euro alla Ghigliottina, Marco, e per una volta il campione de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, fa incetta di complimenti su X, dove i telespettatori sono soliti seguire e commentare ogni sera le puntate in tempo reale. Meno teneri invece i giudizi nei confronti del padrone di casa.

Approdato al gioco finale dopo aver eliminato Stefano B ai 100 secondi, Marco fa quasi filotto: "Foto", "Montagne", "Aggiornare", "Sotto" e "Hitchcock" sono le cinque parole indizio, il concorrente incappa in due errori ma poi ha le idee chiare e si porta a casa il gruzzolo rimasto dei 200mila euro iniziali. Non male decisamente, un gran bel Natale per lui.

"Mimica del concorrente Marco eccezionale", scrive un utente. "Oggi abbastanza facile (indovinata con tre indizi, e non sono neanche stato il primo), e la Rai torna a sganciare", aggiunge un altro. "...E Marco passerà un bel Natale. Buon per lui!".

Altri però spendono perfidissimi commenti criticando Liorni: "Gli ultimi 5 minuti di presunti trabocchetti e spiegazioni insipide e oltretutto lette, sono talmente imbarazzanti che non si sopportano più. Dopo anni, qualcuno glielo dica", "Buona serata, non riesco più a guardare questo programma", "D'accordo che più banalmente c'è la 'foto di profilo', tuttavia è il concorrente a dover spiegare a Liorni cos'è una 'foto profilo' su un social o altro genere di account...", "Oddio, Liorni, chiudi il becco, che sappiamo tutti che ha indovinato".