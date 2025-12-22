Sondaggio Swg per Mentana: Meloni fa il vuoto, Schlein e Conte sul burrone

Continua ad aumentare il solco tra Fratelli d'Italia e gli avversari del campo largo. Come andrebbe si votasse oggi? La risposta la dà il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, un appuntamento fisso del lunedì sera.

I dati, ancora una volta, confermano la tenuta brillante di FdI e della premier Giorgia Meloni, con le opposizioni che non riescono ad avvicinarsi e anzi perdono ancora qualche decimale per strada. Di fatto, salvo rarissime circostanze, una tendenza fissa da quando Meloni è arrivata a Palazzo Chigi nell'autunno del 2022.

Nella rilevazione di Swg, FdI è al 31,3%, guadagnando lo 0,3 nell'ultima settimana. Rispetto al 15 dicembre, il Partito democratico resta secondo ma al 22,1%, cedendo lo 0,2. Elly Schlein vede così ridursi sia pur minimamente lo scarto con il suo alleato nonché principale rivale Giuseppe Conte: il Movimento 5 Stelle infatti è al 12,7%, in calo dello 0,1.

Alle loro spalle battagliano in un fazzoletto di decimali la Lega all'8,2% (-0,2) e Forza Italia (stabile all'8,1%). Fermi anche Bonelli e Fratoianni: Alleanza Verdi e Sinistra era infatti al 6,8% e lì resta.

Nelle retrovie, Azione di Carlo Calenda si prende lo 0,1 in più e si assesta al 3,1%, mentre perde lo 0,1 Italia Viva di Matteo Renzi ora al 2,2%, mentre +Europa resta all'1,4% e Noi Moderati di Maurizio Lupi cala dello 0,1, chiudendo all'1% tondo tondo.