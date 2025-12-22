L'Eredità, "sa già tutto": il sospetto su Marco

Non c'è che dire, un gran bel regalino di Natale per Marco. Il campione de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, disputa un'ottima Ghigliottina, indovina la parola chiave e si porta a casa 50mila euro con cui potrà togliersi più di uno sfizio sotto l'albero. E sui social i telespettatori che da casa commentano le puntate in tempo reale sottolineano da un lato la facilità della risposta e dall'altro fanno i complimenti al concorrente. Evento piuttosto raro, peraltro.

Marco batte Stefano B ai 100 Secondi e approda al gioco finale con un montepremi di 200mila euro. Un gruzzolo ricchissimo che si dimezza due volte dopo altrettanti "errori". Si arriva così con le cinque parole indizio sul tavolo: "Foto", "Montagne", "Aggiornare", "Sotto" e "Hitchcock". Marco scrive "Profilo" sul cartellino e Liorni cerca di condurlo alla soluzione. Abbinamento dopo abbinamento, tutto torna: il concorrente, sempre più convinto, sorride prima ancora che il conduttore gli confermi la vittoria. E intanto, su X, fioccano commenti del tipo "sapeva già tutto" e "l'ha già capito".

"Gli ultimi 5 minuti di presunti trabocchetti e spiegazioni insipide e oltretutto lette, sono talmente imbarazzanti che non si sopportano più. Dopo anni, qualcuno glielo dica", scrive un utente. "Buona serata, non riesco più a guardare questo programma", "D'accordo che più banalmente c'è la 'foto di profilo', tuttavia è il concorrente a dover spiegare a Liorni cos'è una 'foto profilo' su un social o altro genere di account...", "Oggi abbastanza facile (indovinata con tre indizi, e non sono neanche stato il primo), e la Rai torna a sganciare", "Mimica del concorrente Marco eccezionale", "Oddio, Liorni, chiudi il becco, che sappiamo tutti che ha indovinato", "Bravi anche noi!", "...E marco passerà un bel Natale. Buon per lui!", "Foto profilo comunissimo, online Facebook; MONTAGNE profilo delle montagne o profilo montuoso AGGIORNARE profilo sempre online con info; SOTTO profilo dal punto di vista di; HITCHCOCK profilo la classica foto del profilo per esempio nei libri o film", "Questa sera abbiamo indovinato tutti".