Juventus su Frattesi, l'ipotesi di un clamoroso scambio con l'Inter

In estate l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Chivu sembravano aprire le porte della semi-titolarità a Davide Frattesi, fino a quel momento "jolly" spacca-partite. Invece la sua terza stagione all'Inter è stata fin qui la più deludente. Otto partite in campionato, per lo più spezzoni, a cui si aggiunge una presenza in Coppa Italia e quattro in Champions League, per un totale di zero gol. Soprattutto, però, la sensazione di essere ormai un corpo estraneo alla squadra, impalpabile, mai decisivo. E parecchi problemini fisici che non l'hanno mai fatto entrare in ritmo.

Con Inzaghi c'era attrito caratteriale. Con Chivu no, ma la prospettiva di essere la seconda o terza scelta dietro ai titolari (con Diouf e Zielinski che l'hanno scavalcato) nell'anno che potrebbe portare l'Italia ai Mondiali lo obbliga a guardarsi attorno, cercare un rilancio altrove.

La scorsa stagione avevano bussato alla porta nerazzurra Juventus, Roma e Napoli. La quotazione di 40 milioni di euro aveva però allontanato tutte le pretendenti. Al momento la richiesta però è scesa a 30 e si farà solo con cessione definitiva, niente prestiti.

A gennaio però con la Roma frenata da problemi finanziari e la Juve che ha già fatto e disfatto il centrocampo nelle ultime sessioni di mercato, la pista più percorribile è quella del Newcastle, abituato ad acquistare bene in Italia. Il 26enne centrocapista romano però preferirebbe restare in patria per non sprecare settimane prezione per ambientarsi all'estero. Ecco perché, sostiene la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi che sta prendendo piede riguarda ancora la Juve: i bianconeri (a Spalletti Frattesi piace e tanto fin dai tempi della Nazionale) potrebbero inserire nell'affare Kephren Thuram, fratello minore dell'interista Marcus.

