Dieta estrema, come ti impediscono di mangiare: "Una tortura", ecco cosa state vedendo

29 giugno 2021 a

a

a

Per combattere l'obesità, gli scienziati hanno sviluppato un dispositivo per impedire alle persone di aprire la bocca abbastanza da mangiare. Lo strumento, sviluppato da medici dell'Università di Otago, in Nuova Zelanda, e scienziati di Leeds, può essere montato dai dentisti e utilizza componenti magnetici con bulloni di bloccaggio.

Arriva “Giada”, l'App per chi soffre di depressione e per i loro caregiver

Si deve installare sull'arcata dentale e utilizza magneti per impedire che la bocca possa aprirsi per più di due millimetri. L’invenzione è stata però criticata online, con alcune persone che l’hanno paragonata a un dispositivo di tortura medievale, mentre l'Università di Otago ha invece twittato che si tratta del “primo dispositivo al mondo” per la perdita di peso “per aiutare a combattere l'epidemia di obesità globale: un dispositivo intraorale che limita una persona a una dieta liquida".

Diabete, micropump senza catetere vince il premio "Innovation of the Year 2020"

Chiamato DentalSlim Diet Control inizialmente è stato testato su sette donne obese in Nuova Zelanda per due settimane, a cui è stata somministrata una dieta liquida a basso contenuto calorico. Un articolo pubblicato sul British Dental Journal ha riportato che il gruppo di donne ha perso una quantità media di 6,36 kg, circa il 5,1% del loro peso corporeo. I partecipanti però si sono lamentati del fatto che il dispositivo è difficile da usare e causa disagio nel parlare, riferendo di sentirsi tesi e che “la vita in generale era meno soddisfacente”. Un partecipante non ha seguito le regole e ha invece consumato cibi che non avrebbe dovuto, come il cioccolato. L'Università di Otago ha specificato che lo strumento è molto utile in particolari situazioni: "L'intenzione del dispositivo non è intesa come uno strumento di perdita di peso rapido o a lungo termine. Piuttosto, ha lo scopo di assistere le persone che devono sottoporsi a un intervento chirurgico e che non possono fino a quando non hanno perso peso a sufficienza". Ma le polemiche non si sono placate e l'idea che lo strumento sia più vicino ad una tortura medioevale è quella che prevale.

Video su questo argomento "Non fate questi esercizi per dimagrire". Le dritte dello specialista in alimentazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.