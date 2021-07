Coronavirus, oscuri presagi dall'Oms: "Ci saranno nuove varianti più pericolose e difficili da controllare"

15 luglio 2021 a

"E' fortemente probabile che si svilupperanno nuove varianti più pericolose e ancora più difficili da controllare": l'oscuro presagio arriva direttamente dall'Organizzazione mondiale della Sanità che, durante la consueta conferenza settimanale sul Covid, ha lanciato un nuovo allarme. Al momento, infatti, a preoccupare è soprattutto la variante Delta, più contagiosa delle precedenti. Ma nulla esclude che ne vengano fuori delle altre, potenzialmente peggiori.

"La pandemia non è affatto finita", hanno fatto sapere dall'Oms, ribadendo così quanto già detto nei giorni scorsi. Una settimana fa, per esempio, l'Organizzazione aveva chiesto ai governi di agire con "estrema prudenza" nella revoca delle restrizioni anti contagio. Una richiesta arrivata proprio nel giorno in cui erano stati superati i quattro milioni di morti a livello globale dall'inizio della pandemia.

In effetti, la curva dei contagi sta risalendo rapidamente in Europa e anche in alcuni paesi dell'Asia e in Sud America, soprattutto a causa della circolazione della variante Delta. "Le varianti del Coronavirus stanno attualmente vincendo la corsa contro i vaccini per colpa dell'iniqua produzione e distribuzione di vaccini, che minaccia anche la ripresa economica globale - ha dichiarato il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Non doveva essere così e non dovrà essere così in futuro. Da un punto di vista morale, epidemiologico o economico, ora è il momento per il mondo di unirsi e affrontare tutti insieme questa pandemia".

