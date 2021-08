Crema solare richiamata per una sostanza chimica cancerogena: occhio alla nota marca da non acquistare

02 agosto 2021 a

In valigia per le vacanze estive non può mai mancare la crema solare. Occhio però alla marca che acquistate. Infatti è arrivato il primo ritiro dal mercato australiano: si tratta della popolare crema solare Neutrogena Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Spray SPF 50+ (protezione solare spray) che, stando a quanto riportato dal Messaggero, avrebbe riportato una sostanza chimica cancerogena in alcuni campioni.

Ad ordinare il ritiro del prodotto è stata la Therapeutic Goods Administration con riferimento a tutti i lotti con data di scadenza 30 agosto 2023 o precedente. L'azienda produttrice Johnson & Johnson sta così richiamando tutti i lotti. Questi ultimi - si legge - non dovranno essere utilizzati a causa di possibili rischi per la salute legati al benzene, classificato come cancerogeno per l'uomo. Il benzene, infatti, a seconda del livello e dell'entità dell'esposizione, potrebbe potenzialmente causare il cancro. La crema solare Neutrogena è venduta presso molti rivenditori sia fisici che online.

Un vero e proprio allarme visto che chiunque si avvicina alle ferie di agosto, si appresa a fare incetta dei prodotti che proteggono la pelle dai raggi solari. A maggior ragione se, come quello appena ritirato, riferisce di un'elevata protezione: lo spray nel mirino vanta una protezione 50.

