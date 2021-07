Pfizer e Moderna, fiato corto e palpitazioni: come riconoscere le miocarditi da vaccino. Occhio a questi sintomi

15 luglio 2021 a

Due rari effetti collaterali legati alla vaccinazione con Pfizer e Moderna, i farmaci a mRa, sono miocarditi e pericarditi, malattie infiammatorie cardiache. Dopo il verificarsi di alcuni casi, il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea dei medicinali è arrivato a questa conclusione. Ma quali sono i sintomi di tale fenomeno? Generalmente, come riporta il Giornale, si avvertono fiato corto, palpitazioni e dolore al torace.

Questo effetto collaterale è comunque molto raro. Al 31 maggio, l'Ema ha analizzato 145 casi di miocardite e 138 di pericardite su 177 milioni di somministrazioni di Pfizer e 19 casi (sia di pericardite che di miocardite) su 20 milioni di somministrazioni di Moderna tra i Paesi dell'Unione Europea. Tra questi, cinque casi sono stati fatali su persone in età avanzata e con altre malattie. Il Comitato ha spiegato che questi fenomeni si verificano di solito entro 14 giorni dalla vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose e negli uomini più giovani.

L'Ema ha fatto sapere che "gli operatori sanitari devono prestare attenzione ai segni e ai sintomi e dire alle persone che ricevono questi vaccini di rivolgersi immediatamente a un medico se si verificano sintomi indicativi di miocardite o pericardite". In ogni caso, non bisognerebbe preoccuparsi troppo. "Le rare miocarditi forse legate alla vaccinazione Pfizer riscontrate su alcuni giovani in Israele sembrano lievi e si risolvono in poche settimane", ha dichiarato il Direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

