Long-Covid, sintomi fino a 7 mesi: allucinazioni e tremori, le ultime evidenze

I lunghi mesi di pandemia da Covid ci hanno insegnato quanto questa infezione possa essere pericolosa nella maggior parte dei casi. Soprattutto quando si trascina nel tempo. Affaticamento, malessere, ma anche stato confusionale: sono solo alcuni dei 203 sintomi più comuni del cosiddetto long Covid. Sono stati individuati dagli scienziati della University College di Londra, che ne hanno parlato in uno studio pubblicato su EClinicalMedicine, come riportato dal Messaggero.

Ma non è tutto: tra i sintomi studiati dagli scienziati si registrano - nei casi più rari - anche allucinazioni visive, tremori, orticaria, cambiamenti del ciclo mestruale, disfunzioni sessuali, tachicardia, problemi di incontinenza, perdita di memoria, visione offuscata, diarrea. Ben 66 di questi sintomi possono perdurare per sette mesi dalla guarigione dall'infezione.

I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver seguito e preso in esame 3.762 persone con long Covid confermato o sospetto in 56 Paesi diversi. Uno su cinque degli intervistati ha ammesso di non essere stato in grado di lavorare, per licenziamento, stato prolungato di malattia, aspettativa o dimissioni, a causa del long Covid. Il 45% ha chiesto di passare al part-time. "Gran parte dei guariti alle prese con il long Covid soffre di affanno", ha spiegato Athena Akrami, direttrice della rivista scientifica su cui è stato pubblicato lo studio.

