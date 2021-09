Sesso per curare il raffreddore, la rivoluzionaria ricerca scientifica: ecco come e quando funziona

12 settembre 2021 a

a

a

La scienza non è sempre noiosa. Lo confermano alcuni premi Nobel che lo scorso 9 settembre hanno premiato i migliori studi scientifici "che fanno pensare e sorridere". A seguire la premiazione c'è stato anche il British Medical Journal (Bmj), autorevole rivista del Regno Unito. A ottenere l'ambitissimo premio la ricerca che dimostra come "il buon sesso liberi le vie nasali allo stesso modo di un decongestionante". Per raggiungere il risultato sono state selezionate "18 coppie eterosessuali orgasmiche (ossia in grado di raggiungere l’apice del piacere)" della città tedesca di Heidelberg. Tutti operatori sanitari con i loro partner, che riscontravano congestione nasale.

Dipendenza dal sesso, la patologia esplosa in lockdown: ecco il sintomo che ti condanna

"Le coppie hanno fatto sesso fino all’orgasmo a casa e misurato la loro funzione nasale su una scala visuo-analogica, e con il flusso rinometrico, prima e dopo il rapporto sessuale. Poi - si legge nella ricerca condotta dallo scienziato Olcay Cem Bulut dell’ospedale universitario di Heidelbergin - un giorno diverso hanno testato l’efficacia di un decongestionante nasale". Risultato? "Il sesso soddisfacente ha migliorato la funzione nasale più efficacemente rispetto al decongestionante nasale, ma il raffreddore è tornato nel giro di tre ore".

La "tecnica del pompelmo", un segreto (molto spinto) per far esplodere il piacere a letto: istruzioni per l'uso

Il motivo è abbastanza semplice: il farmaco garantisce un beneficio più duraturo, ma nel breve periodo l’amore di coppia assicura maggiori benefici. "Non sappiamo per certo cosa provochi esattamente il miglioramento della respirazione nasale - ha detto il capo della ricerca -. La combinazione di eccitazione sessuale, l’attività fisica e il climax possono aiutare".

"Sesso nello spazio, conseguenze terribili". Erezione e gravità: effetti sconvolgenti sul corpo degli astronauti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.