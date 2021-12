Green pass, taglio dei tempi: chi resta chiuso in casa senza poterci fare nulla, la fascia d'età condannata. Scenari pericolosi

17 dicembre 2021 a

a

a

A oggi non è ancora arrivato il via libera per la vaccinazione per la terza dose per i ragazzi compresi tra i 12 e i 17 anni. I ragazzi senza terza dose, con la variante Omicron, rischiano di contrarre il Covid e di diventare un "veicolo" di contagio. Il secondo, invece, come ha spiegato Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, spiega che se la validità del green pass dovesse scendere dagli attuali 9 mesi a 5-6 mesi i nostro ragazzi rischierebbero di rimanere senza la possibilità di fare la terza dose e conseguentemente senza green pass.

Un problema che non è sfuggito all'assessore alla Sanità del Lazio D'Amato: "Nel Lazio la campagna vaccinale procede speditamente, il 30% degli adulti ha eseguito la dose booster, ma attendiamo indicazioni nazionali per la fascia 12-17 anni che attualmente non è reclutabile per il richiamo e sarebbe importante colmare questo gap. In totale nel Lazio sono state superate 1,4 milioni di dosi booster e complessivamente 10,3 milioni di somministrazioni totali. Anche la campagna pediatrica ha avuto un buon inizio e confidiamo nel lavoro che si sta facendo con l’aiuto dei pediatri per mettere in sicurezza i più piccoli. Il Lazio a Natale non rischia il giallo, ma probabilmente a Capodanno rischiamo. Bisogna mantenere alta l'attenzione, abbiamo un vantaggio da difendere, non dobbiamo far calare le misure di precauzione", ha detto al quotidiano Leggo.

La tesi consiste nel sottolineare che la copertura del vaccino rispetto all'infezione inizi a calare in maniera importante dopo cinque mesi dalla somministrazione e che, conseguentemente, avere un green pass che ne duri 9 è un errore. A oggi ancora non è stata presa nessuna decisione in merito alla durata del green pass, già passata da 12 a 9 mesi, ma è sicuramente il governo presto se ne dovrà occupare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.