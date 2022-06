Uomini a cui cresce il seno, clamoroso boom di casi: cosa sta succedendo

29 giugno 2022 a

Quella degli steroidi è una quetione seria. Decine di migliaia di uomini inglesi rischiano di vedere il loro seno crescere a causa dell'abuso di steroidi anabolizzanti o altri farmaci volti a migliorare le prestanze sportive e la propria forma fisica. Bombardati continuamente sui social da immagini di perfetti corpi statuari, negli ultimi dieci anni queste sostanze sono diventate sempre più gettonate tra gli uomini.

Il rischio più grande è che questi steroidi aumentino in maniera spropositata il tessuto mammario degli uomini provocando la ginecomastia, una patologia che si verifica nel momento in cui è presente una quantità eccessiva di estrogeni, ormone sessuale femminile. John Skevofilax, chirurgo capo della Signature Clinics, ha dichiarato: "Decine di migliaia di uomini sono a rischio di ginecomastia perché stanno assumendo questi farmaci. Molti non cercano alcun consiglio prima di iniziare a prenderli, e il legame con questa condizione è ben noto".

Il chirurgo ha riscontrato che sempre più uomini che abusano di steroidi si rivolgono poi a lui per una riduzione del seno. Dal 2020 il dottore ha effettuato più di 600 operazioni di ginecomastia. Il dottore ha poi continuato: "Mentre alcuni uomini si sentono a proprio agio con un intervento chirurgico di riduzione del seno, ci sono molti altri che non lo fanno perché sono imbarazzati. Queste persone soffrono in silenzio danni fisici ed emotivi causati dalla ginecomastia".

