Rachel, "è un brufolo. Non lo schiacci". Com'è ridotta poche settimane dopo

Si sveglia una mattina pensando di avere un brufolo in testa, ma poi scopre che si tratta di un tumore. In un primo momento, la giovane mamma non aveva pensato al peggio. SI era recata dal suo medico di fiducia, che l'aveva rassicurata che quel piccolo segno rosso non fosse nulla di grave.

Se lo avesse spremuto con forza, aveva detto il dottore, le sarebbe rimasto il segno sulla fronte. Ma, nonostante il tempo fosse passato, quel brutto segno era rimasto lì. Così la 32enne decise di rivolgersi a uno specialista che, dopo una biopsia, le ha annunciato che si trattava di un tumore.

"Questo è il segno che aspettavate per cominciare a mettere la crema solare e indossare cappelli - ha raccontato Rachel Oliva su TikTok -. Avevo un piccolo puntino rosso, si notava a malapena, e la biopsia che ho fatto settimane fa ha confermato che si tratta di un tumore della pelle, un carcinoma basocellulare".

"Non sono mai stata una che ama abbronzarsi o stare seduta al sole - ha proseguito -. Sono conosciuta tra i miei amici e la mia famiglia per essere quella che sa come proteggersi dal sole. Non vi mentirò, non è stato facile. Ho una bambina, quindi ho dovuto fare molta attenzione a non farle finire la crema addosso durante la notte".