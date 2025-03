Tumore al seno, l'allarme: "Prevenzione, per quali donne la mammografia non basta"

02 marzo 2025 a

Circa una donna su dieci presenta una particolare conformazione del tessuto mammario, nota come seno denso o molto denso. E questa caratteristica, emerge da uno studio, può rendere più complessa l’individuazione di eventuali tumori attraverso la mammografia. Per questa ragione, in alcuni casi è consigliato integrare lo screening con una risonanza magnetica (MRI).

A spiegarlo è Michael Fuchsjager, presidente della Società Europea di Imaging Mammario (Eusob), che dal Congresso Europeo di Radiologia ECR 2025, in corso a Vienna, ha posto l’accento sull’importanza di un approccio più mirato per questo gruppo di donne considerate a maggiore rischio.

Secondo l'esperto, la mammografia rimane il principale strumento di screening per il tumore al seno, ma la sua affidabilità può risultare limitata nelle donne con seno denso. In questi casi, le lesioni tumorali potrebbero non essere immediatamente visibili, aumentando il rischio di una diagnosi tardiva.

La densità del seno si riferisce alla composizione del tessuto mammario, che è costituito da una combinazione di tessuto adiposo (grasso) e tessuto fibroghiandolare (ghiandole e connettivo). Come spiega la Fondazione Veronesi, un seno denso si distingue per una prevalenza di tessuto fibroghiandolare rispetto a quello adiposo, condizione che può variare notevolmente da donna a donna.