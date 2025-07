Cancro, ecco quanti passi al giorno diminuiscono il rischio

Camminare fa bene. Lo dice la scienza. Stando allo studio guidato da Ding Ding, dell'Università di Sydney, in Australia, e pubblicato su The Lancet Public Health. camminare circa 7.000 passi al giorno riduce il rischio di malattie croniche e mortalità. La ricerca ha preso in esame dati provenienti da più di 160.000 adulti. Lo scopo? Valutare l'impatto del numero di passi giornalieri sulla salute complessiva.

Secondo gli esperti, compiere circa 7.000 passi al giorno riduce del 47 per cento la mortalità per tutte le cause; del 25 delle malattie cardiovascolari, del 6 del rischio di cancro, del 14 del diabete di tipo 2, del 38 del rischio di demenza, del 22 dei casi di depressione, del 28 delle cadute. Lo studio ha rilevato che anche fare circa 4.000 passi al giorno, rispetto a meno di 2.000, migliora significativamente la salute.